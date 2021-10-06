"داماك العقارية" تُقر إجراء بشأن عرض الاستحواذ المقدم من "مايبل إنفست"

أعلنت شركة داماك العقارية، أن اللجنة المستقلة لمجلس إدارتها وافقت على محتويات مسودة النشرة إلى مساهمي داماك والمتعلقة بالعرض المقدم من ميبل إنفست كو ليمتد للاستحواذ على كامل رأس مالها المصدر.

وقالت "داماك" في بيان لها على سوق "دبي المالية"، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اشترطت موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النشرة التي تحدد توصية اللجنة المستقلة لمساهمي داماك فيما يتعلق بالإجراء الذي ينبغي عليهم اتخاذه فيما يتعلق بالعرض.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى اللجنة المستقلة فحصت العرض المقدم، بما في ذلك مراجعة تقارير المستشارين المستقلين الذين عينتهم داماك فيما يتعلق بالعرض.

وأفادت "داماك" أن اللجنة وافقت على نشر النشرة في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الحصول على الموافقة على النشرة من الهيئة.

وتناقش الجمعية العمومية لـ"داماك" تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بالاستحواذ الإلزامي، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد في 20 أكتوبر المقبل.

وأشارت الشركة في وقت سابق إلى أن جمعيتها العمومية ستناقش كذلك تفويض رئيس اجتماع الجمعية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

وكانت "داماك" قد كشفت مؤخرا عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على استمرار إجراءات العرض المقدم من قبل

Maple Invest لشراء كامل الأسهم في "داماك" وتحويلها إلى شركة خاصة

ومن المتوقع أن تنشر شركة "ميبل إنفست كو ليمتد" تحديثا لمستند العرض المؤرخ في 9 يونيو 2021 خلال 14 يوما.

وأوضحت أن التحديثات ستتطرق لأمور تتعلق بالإجراءات فقط ولن تؤثر على العوامل الجوهرية للعرض، بما في ذلك سعر العرض الذي سيبقى عند 1.30 درهم للسهم.

وأضافت أن مستند العرض المؤرخ في 9 يونيو 2021 سيبقى ساريا ونافذا، على أن يخضع لأي تعديلات كما قد يتم النص عليه في مستند العرض المحدث.

في يونيو 2021، أعنت شركة "ميبل إنفست" تأجيل تنفيذ عرض الاستحواذ الجزئي على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، حتى تستكمل دراسة بعض الوقائع المتعلقة بالصفقة.

وكانت "ميبل إنفست" المملوكة لحسين سجواني، عرضت شراء كامل أسهم ‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي، معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ‫سوق دبي المالي.

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من "داماك"، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.

يذكر أن Maple Invest تملك بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 88% من داماك العقارية.