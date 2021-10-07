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إتمام صفقة توحيد أعمال "أركان" و"حديد الإمارات"

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مصنع حديد في الإمارات
مصنع حديد في الإمارات
سوق أبوظبي

إتمام صفقة توحيد أعمال "أركان" و"حديد الإمارات"

أصدرت "أركان" لصالح "صناعات" سندات قابلة للتحويل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "أركان لمواد البناء "أركان" المتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء في الإمارات، اليوم الخميس، عن إتمام كافة الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع شركة الإمارات لصناعة الحديد "حديد الإمارات" شركة متكاملة لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط وذلك بعد تصويت المساهمين فى أغسطس الماضي واستكمال جميع الموافقات التنظيمية.

ويمثل اكتمال توحيد الأعمال بين شركتي "أركان" و"حديد الإمارات" إنشاء أكبر منتِجٍ للحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات "المجموعة الموحدة".

وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت "أركان" لصالح "صناعات" سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5.1 مليار سهم عادي في "أركان"، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، سيتمكن المستثمرون من تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات.

وتتمتع المجموعة الموحدة بإمكانات كبيرة تؤهلها من النمو والتوسع وإيجاد فرص تجارية جديدة وتعزيز دور الشركات الصناعية الوطنية ومساهمتها في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

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