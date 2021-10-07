"العالمية القابضة" بأبوظبي تشتري 41% في نصار الرفاعي للتجارة بـ45 مليون دولار

قال مصدر بالشركة إن مجموعة الشركة العالمية القابضة بأبوظبي اتفقت على شراء 41% من شركة نصار الرفاعي للتجارة، وهي شركة لاستيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، في صفقة تبلغ قيمتها 166 مليون درهم (45.20 مليون دولار).

وقال المصدر إن الصفقة ستكتمل الأسبوع المقبل، مضيفا أنها تتماشى مع خطط العالمية القابضة تعزيز مكانتها في قطاع الأمن الغذائي.

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أعلنت العالمية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 73 مليار دولار، زيادة الأرباح في فترة العام ونصف العام الماضية، وارتفع سعر سهمها لأكثر من ثلاثة أمثاله هذا العام إلى 146.2 درهم، حتى نهاية تعاملات اليوم.