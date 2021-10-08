ألمانيا تحظر على بنك إيراني منح قروض لانتهاك قواعد الشفافية           

قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية اليوم الجمعة، إنها حظرت على فرع بنك "ملي إيران" Bank Melli Iran في هامبورغ منح قروض، مشيرة إلى انتهاك قواعد الشفافية.

وذكرت الهيئة في بيان: "حددنا مخالفات للمتطلبات الصحيحة لتنظيم الأعمال بالمعنى المقصود في المادة 25أ (1) من قانون البنوك الألماني، بسبب انتهاك مبدأ العيون الأربعة"، والذي يتطلب أن يقوم شخصان بمراجعة بعض الإجراءات والموافقة عليها.