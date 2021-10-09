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بعد ثاني عطل في 5 أيام.. فيسبوك تعتذر من المستخدمين

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(FILES) In this file illustration photo taken on August 12, 2021, the Facebook logo on a smartphone in front of a computer screen in Los Angeles. Facebook on October 8, 2021 said some users were having problems accessing its services, just days after a massive outage. We’re aware that some people and businesses are having trouble accessing Facebook products, a spokesperson told AFP.
فيسبوك (تعبيرية)
فيسبوك

بعد ثاني عطل في 5 أيام.. فيسبوك تعتذر من المستخدمين

الشركة أرجعت الانقطاع الذي طال أيضاً إنستغرام إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات

العربية.نت

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اعتذرت شركة "فيسبوك" للمستخدمين عن اضطراب الخدمات لمدة ساعتين، الجمعة، وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات.

وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيقات "إنستغرام" و"ماسنجر" و"ورك بليس" تأثرت بأحدث انقطاع.

وقالت في بيان: "نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسن له استخدام منتجاتنا في الساعتين الأخيرتين. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن".

وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق "إنستغرام"، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

ومن جديد لجأ المستخدمون إلى موقع "تويتر" لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات "فيسبوك" خلال الأسبوع الماضي.

(تعبيرية)
(تعبيرية)
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وعزز انقطاع الخدمة مرتين في غضون أيام الضغوط على "فيسبوك" بعدما تحولت موظفة سابقة في الشركة إلى واشية، واتهمت الشركة يوم الأحد بتغليب تحقيق أرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة.

وجاء العطل مساء الجمعة بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام ست ساعات، الاثنين، حيث لم يتمكن مئات ملايين المستخدمين من الوصول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".

وفي مقال اعتذاري، قال نائب رئيس إدارة البنية التحتية في "فيسبوك" سانتوش جاناردهان إن انقطاع الاثنين كان بسبب "تغييرات في الإعدادات" على أجهزة التوجيه التي تنسق مرور الشبكة بين مراكز البيانات.

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