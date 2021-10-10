أرباح المراعي الفصلية تتراجع 34% إلى 409 ملايين ريال

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وأظهرت بيانات الشركة، تراجعا في صافي الربح بلغ 34.17% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 409.1 مليون ريال.

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وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 2% لتصل إلى 3.94 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إنها واجهت تحديا في هذا الربع بسبب تأثير السنة الأساسية، وعمليات الشراء المتعلقة بـ(كوفيد-19) وزيادة تكاليف السلع الأساسية، نتيجة لاستمرار قيود التطبيع التجاري بعد (كوفيد-19).

وذكرت أن إيرادات المنتجات الأساسية تراجعت بنسبة 3% ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تأثير الانخفاض كان أعلى في مبيعات الأغذية بسبب عملية شراء واحدة تمت في هذا القطاع السنة الماضية، الانخفاض في إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي قابله جزئياً نمو في مبيعات المخبوزات بسبب العودة الجزئية للمؤسسات التعليمية، مع ذلك سجلت مجموع الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 2% نظراً إلى الأداء الممتاز في مصر والأردن في كل القطاعات.

انخفض 15.8% بمعدل أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، نتيجة إلى عدم وجود إعانات لسنة 2021م على منتجات الذرة وفول الصويا.

وأوضحت الشركة أن مصاريف البيع والتوزيع ارتفعت بمبلغ 4.4 مليون ريال وبمعدل 0.7% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

كانت خسائر الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م مقابل الربع المماثل من العام السابق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بنسبة 2.2% و4.9% على التوالي، بينما كان نمو الإيرادات في الدول الأخرى قد بلغ مانسبته 32.1%، أما النتائج خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) مقابل الفترة المماثلة من العام السابق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج فقد سجلت انخفاض بنسبة 4.0% و6.0% على التوالي، بينما سجلت ارتفاعاً في الدول الأخرى بنسبة 39.3%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 22.5% لتصل إلى 1.277 مليار ريال، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.475% لتصل إلى 11.592 مليار ريال.