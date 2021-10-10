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الثريا للاتصالات التابعة لـ "الياه سات" تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم

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الياه سات
الياه سات
سوق أبوظبي

الثريا للاتصالات التابعة لـ "الياه سات" تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم

سعر سهم الشركة ظل ثابتا دون تغيير

دبي - العربية.نت

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أبرمت شركة "الثريا للاتصالات" التابعة لـ "الياه سات"، اتفاقيات طويلة الأجل مع أحد مزوّدي الخدمة العالميين، بقيمة تتجاوز 316 مليون درهم للسنوات الثلاث القادمة.

تشكّل الاتفاقيات إضافة مهمة للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل والعقود السابقة لدى "الياه سات"، والتي تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم.

وبفضل تأمين تدفقات نقدية ثابتة ومنتظمة، تعتزم "الياه سات" إطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم الثريا 4-NGS عام 2023 وبدء عملياته التشغيلية في 2024.

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة شركة "الياه سات" على تغيير سياسة توزيع الأرباح، والتي من المرجح أن تصبح نصف سنوية.

وظل سعر السهم ثابتا في سوق أبوظبي دون تغيير عند 2.67 درهم للسهم.

وقال وليد الخطيب، مدير شريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الاتفاق الذي وقعته الشركة يصب في مصلحتها ويزيد من تدفقاتها النقدية.

وأشار إلى أن السوق استغل هذه الأنباء لجني بعض الأرباح من السهم الذي كان تسعيره وقت الطرح مرتفعا.

وأضاف أنه إذا ما تم التنبؤ بالأرباح السنوية للشركة بناء على أرباح النصف الأول فإن هذا يعني أن توزيعات الأرباح الشركة لن تتعدى 3% من سعر السهم الحالي، وذلك في حال توزيع كامل الأرباح المحققة.

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