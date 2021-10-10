تحديد النطاق السعري لطرح "العربية للتعهدات الفنية" في سوق السعودية

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن النطاق السعري للطرح تحدد بين 90 - 100 ريال للسهم الواحد.

مادة اعلانية

تعتزم العربية للتعهدات الفنية طرح 15 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل نسبة 30% من رأسمالها، وسيتم بيعها من المساهمين عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة هي 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.499 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وذكرت شركة جي آي بي كابيتال، إنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وتنتهي في الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.