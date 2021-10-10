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"الناقول" تؤسس شركة تعمل في التعدين برأسمال مليون ريال

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شركة أبناء محمد حسن الناقول
شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول"
سوق السعودية

"الناقول" تؤسس شركة تعمل في التعدين برأسمال مليون ريال

ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الدمام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول" عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الدمام برأسمال مليون ريال.

وقالت شركة "الناقول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشركة الجديدة ستعمل في التعدين وتشغيل المحاجر عبر باستغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال وتشغيل الكسارات ومناجم الرمال والبحص ونقلها.

وأضافت أن ذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

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وأوضحت أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة في التوسع وتنويع النشاط.

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