"الناقول" تؤسس شركة تعمل في التعدين برأسمال مليون ريال

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول" عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الدمام برأسمال مليون ريال.

وقالت شركة "الناقول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشركة الجديدة ستعمل في التعدين وتشغيل المحاجر عبر باستغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال وتشغيل الكسارات ومناجم الرمال والبحص ونقلها.

مادة اعلانية

وأضافت أن ذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة في التوسع وتنويع النشاط.