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"نيوليب" للعربية: نقدم 13 منتجاً للخدمات المالية وسنتوسع خارج السعودية

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السعودية

"نيوليب" للعربية: نقدم 13 منتجاً للخدمات المالية وسنتوسع خارج السعودية

إطلاق خدمات neoleap المرخصة من "ساما"في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيوليب" neoleap عادل بن عمر الراجحي، في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق خدمات neoleap المرخصة من البنك المركزي السعودي "ساما" في مجال المدفوعات الرقمية، سيتبعه توسعات محلية وخارجية.

وقال الراجحي إن الشركات توسعت بعملياتها، وأنشطتها حتى زاد عدد موظيفها إلى أكثر من 138 موظفا ونسبة 90% منهم سعوديون.

وأشار إلى تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث اختراق خدمات المدفوعات "اللاتلامسية" في 2020.

وأكد أن إطلاق الشركة خدماتها ومنتجاتها الرقمية، يأتي لتوفير حلول تقنية مالية للأفراد والمؤسسات، ولتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي في المملكة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة بأن "نيوليب" بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات أهمها المحفظة الرقمية، والسوق الإلكتروني، ونقاط البيع.

وأوضح أن منتجات الشركة تشمل مختلف خدمات التقنية المالية مثل نقاط البيع ومحاسبة النقد وبرامج الولاء بعدد تقريبي 13 منتجا تخدم شركات التقنية المالية "فنتك" والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات من القطاع الخاص.

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