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أرباح "إكسترا" ترتفع 67% في الربع الثالث إلى 89 مليون ريال

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لشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

أرباح "إكسترا" ترتفع 67% في الربع الثالث إلى 89 مليون ريال

و271 مليون ريال أرباحها في 9 أشهر

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 89.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 53.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 11.34% مقارنة بصافي ربح نحو 100.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12.1% وذلك لارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، مما أدى إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 25.8% ليسجل 283.8 مليون ريال مقابل 225.6 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.

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وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

وأشارت إلى أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 35.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 6 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 51.7% ليصل إلى 270.81 مليون ريال، مقابل 178.5 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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