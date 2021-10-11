مشكلات تظهر بنظام ويندوز 11.. هذه ملاحظات مايكروسوفت

ظهرت بعض المشكلات في الأداء مع بدء وصول نظام ويندوز 11 الجديد. وقدمت شركة مايكروسوفت ملاحظات حول هذه المشكلات في موقعها الرسمي. بينما تم اكتشاف البعض الآخر من قبل المستخدمين.

من أبرز المشكلات التي ذكرتها الشركة في الصفحة الرسمية هي مشكلة التوافق مع برامج تشغيل شبكة Intel Killer التي تؤثر بشكل خاص في تحميل بعض مواقع الويب بشكل أبطأ من غيرها.

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وهذا يؤثر بشكل كبير عند بث مقاطع الفيديو التي تبدو أبطأ في معدلات دقة معينة. وقد ظهرت مشكلة عند تشغيل الأجهزة الافتراضية في ويندوز 11.

ذكرت الشركة أنها تعمل على حل هذه المشكلات وفي طريقها لتقديم حل لها. وقد يكون هذا غالبًا في التحديث التراكمي القادم.

بالنسبة إلى المشكلات غير الرسمية، فقد أشار بعض المستخدمين إلى مشكلة استهلاك الذاكرة العشوائية بشكل مكثف في ويندوز 11.

ذكر بعض المستخدمين أن النظام يبدأ بالتباطؤ بشكل واضح عند فتح الكثير من المجلدات. وحتى عند إغلاق كل المجلدات، فإن استهلاك الذاكرة لا يبدأ بالتناقص بل يظل كما هو.

مشكلة قائمة ابدأ

أبلغ بعض المستخدمين أيضًا عن مشكلة وجود تصميم شريط المهام الموجود في الإصدار السابق كما هو في الجهة اليسرى. وفي الوقت نفسه عدم استجابة قائمة ابدأ، وهذه المشكلة قد تم توثيقها سابقًا من مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر.

وتحدث هذه المشكلة بشكل أكثر تحديدًا عن تثبيت نظام ويندوز 11 عبر مساعد التثبيت الخاص بشركة مايكروسوفت. ولم تستجب حتى الآن مايكروسوفت بشكل رسمي لإصلاح هذه المشكلة.

ما يجب عليك فعله

بينما يمكنك تثبيت النظام الجديد يدويًا دون انتظار التحديث التلقائي. ولكن قد يواجه ويندوز 11 مشكلات في الأداء. نتيجة لذلك ننصح بالانتظار لفترة قصيرة على الأقل قبل التثبيت.

يكمن الحل العملي في انتظار وصول التحديث القادم بشكل رسمي عبر صفحة تحديث ويندوز. وإذا قمت بتثبيت الإصدار الجديد في حاسبك وظهرت لك مشكلات في الأداء أو التوافق. فإن أفضل حل لذلك هو إعادة تشغيل الحاسب.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت قد أوضحت سابقًا أنها تتخذ نهجًا مرحليًا مع طرح نظام التشغيل الجديد. وهذا يعني أنه لن يرى الجميع إشعار الترقية في نافذة تحديث ويندوز.

قد صممت الشركة هذا النهج البطيء لضمان تجربة عالية الجودة للجميع حتى لا تحدث أخطاء مثل التي ذكرت سابقًا.