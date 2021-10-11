"أكوا باور" ترفع قيمة محفظة PIF في الأسهم السعودية بـ 18 مليار ريال

يرفع إدراج أسهم شركة "أكوا باور" في سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في السوق بنحو 18.1 مليار ريال، ليبلغ إجمالي محفظته 488.8 مليار ريال، بحسب إغلاق السابع من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك اعتمادا على أن القيمة السوقية لشركة أكوا باور تبلغ 40.9 مليار ريال، وفق سعر الاكتتاب المحدد بـ 56 ريالا للسهم، وعدد أسهم 731.1 مليون سهم بعد الاكتتاب، وحصة الصندوق منها 44.16% (323 مليون سهم).

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بحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يرجح ارتفاع قيمة المحفظة بشكل جيد خلال الأيام الأولى لتداول السهم في السوق مع الارتفاعات المعتادة للأسهم بداية إدراجها، خاصة أن نسبة التذبذب تكون 30% خلال أول ثلاث جلسات.

تشكل حصة الصندوق في شركة أكوا باور خامس أكبر ملكياته في الشركات المحلية المدرجة من حيث القيمة السوقية (18.1 مليار ريال)، وكذلك نسبة الملكية (44.16%). وتشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 4.7% من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة نحو 10.3 تريليون ريال، وفق تحليل لصحيفة "الاقتصادية".

القيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات بحصة 5% فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5% في الشركات المدرجة "إن وجدت".

يأتي ذلك على الرغم من أن الصندوق أعلن في مارس الماضي، نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، و"نادك" (20.00%)، وشركة الأسماك (39.99%)، لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق. كما باع 70% من حصته في شركة سابك في يونيو 2020.

ويشمل التقرير الملكيات البالغة 5% فأكثر في 18 شركة مدرجة، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50% هي "السعودية للكهرباء" بـ 74.3%، و"الاتصالات السعودية" بـ 70%، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18%، والعقارية السعودية بـ 64.57%.

من حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 89% من محفظة الصندوق بنحو 429 مليار ريال، وهي شركة الاتصالات السعودية بـ169.7 مليار ريال تمثل 34.7% من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة 106.7 مليار ريال (21.8%) من المحفظة. ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 84.8 مليار ريال (17.4%) من المحفظة، وشركة معادن بـ68.1 مليار ريال تمثل 13.9% من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.

وتصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ 74.3%، قيمتها السوقية 84.8 مليار ريال، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70%، قيمتها السوقية 169.7 مليار ريال.

وتأتي شركة معادن ثالثا بملكية 67.18%، قيمتها السوقية 68.1 مليار ريال، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57%، قيمتها السوقية 3.5 مليار ريال. وخامسا شركة أكوا باور بحصة 44.16%، قيمتها السوقية 18.1 مليار ريال، بينما أسمنت الجنوبية جاءت سادسا بحصة للصندوق تبلغ 37.43%، قيمتها السوقية 3.7 مليار ريال، وسابعا البنك الأهلي السعودي بملكية 37.23%، قيمتها السوقية 106.7 مليار ريال.

وجاءت خلفها "إعمار المدينة الاقتصادية" بحصة 25%، قيمتها 3.7 مليار ريال، ثم 23.35% في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.7 مليار ريال، و22.55% في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.3 مليار ريال.

ولدى الصندوق حصة 21.75% في بنك الرياض، قيمتها السوقية 17.8 مليار ريال، ثم شركة دور للضيافة بحصة 16.62%، قيمتها السوقية نحو 556 مليون ريال.

ويملك الصندوق 15.72% في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 503 ملايين ريال، و10.91% في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 458 مليون ريال.

كما لدى الصندوق حصة 10% في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 4.9 مليار ريال و614 مليون ريال و428 مليون ريال على التوالي.

وتأتي "الخزف السعودية" كأقل حصة بين الشركات، والتي يملك الصندوق فيها 5.4%، وقيمتها السوقية نحو 260 مليون ريال، وفق إغلاق 7 أكتوبر الجاري.