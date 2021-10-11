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"البابطين" تحصل على 300 مليون ريال تمويل من "السعودي الفرنسي"

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شركة البابطين
شركة البابطين للطاقة والاتصالات
سوق السعودية

"البابطين" تحصل على 300 مليون ريال تمويل من "السعودي الفرنسي"

بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل مع البنك السعودي الفرنسي بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل، بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت شركة "البابطين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل 5 سنوات، والضمانات المقدمة هي سند لأمر بقيمة 309 ملايين ريال.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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