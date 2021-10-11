"عذيب للاتصالات" توصي بتخفيض رأسمالها 60.6%

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 60.62%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن رأس المال يصبح بعد التخفيض نحو 89.999 مليون ريال، مقابل 228.529 مليون ريال قبل التخفيض.

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وأضافت أن عدد الأسهم بعد التخفيض يصبح نحو 9 ملايين سهم بدلاً من نحو 22.85 مليون سهم قبل التخفيض.

وذكرت "عذيب للاتصالات"، أن تخفيض رأس المال يتمثل في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر أغسطس 2021 والبالغة 138.53 مليون ريال وبنسبة 99.99%.

وأضافت أن طريقة تخفيض رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 13.85 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بإلغاء 3.03 سهم لكل 5 أسهم من أسهم الشركة المصدرة.

وأشارت اتحاد عذيب للاتصالات، إلى تعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.