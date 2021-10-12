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أرباح جرير للتسويق ترتفع 6.8% إلى 272.5 مليون ريال بالربع الثالث

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سوق السعودية

أرباح جرير للتسويق ترتفع 6.8% إلى 272.5 مليون ريال بالربع الثالث

بسبب ارتفاع مبيعات بعض الأقسام لا سيما أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جرير للتسويق، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 6.78% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 272.5 مليون ريال، مقابل 255.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع مبيعات بعض الأقسام لا سيما أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، كنتيجة للعودة الجزئية للموسم الدراسي في الربع الحالي وإطلاق النسخة الجديدة من الهاتف الذكي الآيفون مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يشهد أي من الحدثين. كما يرجع الارتفاع أيضا إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 44.03% مقارنة بصافي ربح نحو 189.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.97% ليصل إلى 729.4 مليون ريال، مقابل 715.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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