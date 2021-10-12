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بلاغات عن أعطال في تطبيق إنستغرام حول العالم

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بلاغات عن أعطال في تطبيق إنستغرام حول العالم

اختبار خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية

دبي - العربية.نت

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وردت بلاغات عن أعطال في تطبيق إنستغرام حول العالم بحسب مصادر متعددة.

كانت تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "فيسبوك"، أعلن اليوم أنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور، وذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وقال "إنستغرام" في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

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وكان انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر، حال دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر".

وفي وقت سابق، الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستغرام"، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت "داون ديتكتور".

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