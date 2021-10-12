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فيسبوك تغير طريقة قياس حسابات المستخدمين بغرض الإعلان

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فيسبوك تغير طريقة قياس حسابات المستخدمين بغرض الإعلان

التحديث يرجع إلى التغييرات التنظيمية ومتطلبات الخصوصية

دبي - العربية.نت

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تقوم شركة فيسبوك بتغيير الطريقة التي تحسب بها ملفات تعريف المستخدمين للأغراض الإعلانية، وهي خطوة ستزيد من إجمالي الحسابات التي يمكن للمعلن الوصول إليها كجزء من جهد لتحسين الخصوصية.

تستخدم الشركة حالياً بيانات مثل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم أو معرّف الهاتف، لربط حسابات ذلك الشخص على فيسبوك وإنستغرام لأغراض إعلانية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وأوضحت فيسبوك في منشور بالمدونة يوم الاثنين: "لقد حسبنا شخصاً لديه حسابات متعددة كشخص واحد". الآن، ستتوقف فيسبوك عن ربط الحسابات بهذه الطريقة، ما لم يطلب المستخدمون صراحة من الشركة القيام بذلك، أو ما لم يستخدم الأشخاص ميزات معينة تربط الحسابات معاً، مثل النشر المتقاطع على إنستغرام وفيسبوك في نفس الوقت، كما قال غراهام مود، نائب رئيس تسويق المنتجات للإعلانات.

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ولن يؤثر التغيير على إجمالي المستخدمين النشطين يومياً أو شهرياً في تقارير الأرباح الخاصة بـ"فيسبوك" كل ربع سنة.

وألمحت الشركة في منشور إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التغييرات التنظيمية المتوقعة.

وكتبت: "يتوافق هذا التحديث مع اتجاهات تقديم مزيد من التحكم للأشخاص في كيفية استخدام معلوماتهم للإعلانات، ويتوافق مع البيئات التنظيمية والإعلانية والخصوصية المتطورة".

وقال مود إن فيسبوك نبه المعلنين أولاً إلى هذا التغيير في يونيو، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

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