موانئ دبي العالمية تدخل شراكة بـ1.7 مليار دولار في أفريقيا

قالت شركة موانئ دبي العالمية ومجموعة سي.دي.سي البريطانية لتمويل التنمية، اليوم الثلاثاء، إنهما اتفقتا على الاستثمار المشترك في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في قارة أفريقيا، بقيمة إجمالي تصل لـ 1.72 مليار دولار.

وذكرت الشركتان أن الاستثمارات في الموانئ ومستودعات الحاويات والمجمعات التجارية والبنية التحتية الأخرى ستكون من خلال منصة استثمارية أنشأتها مؤخرا موانئ دبي مع المجموعة البريطانية.

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وأضافت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي إنها ساهمت في المنصة بحصص أقلية في ثلاثة موانئ تديرها في أفريقيا وإنها تعتزم استثمار مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة.

والموانئ التابعة لموانئ دبي تقع في العين السخنة بمصر، وداكار بالسنغال، وبربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال.

وذكرت سي.دي.سي أنها خصصت 320 مليون دولار للمنصة الاستثمارية، والتي تتوقع أن تضخ من خلالها استثمارات تصل إلى 400 مليون دولار إضافية على مدى السنوات القليلة القادمة.