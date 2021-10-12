موديرنا تطلب تصريحاً لإعطاء جرعة معززة من لقاحها ضد كورونا

طلبت شركة موديرنا تصريحا لإعطاء جرعة معززة من لقاحها ضد كورونا.

ويوصي الخبراء الطبيون الأوروبيون بإعطاء جرعة معززة من لقاح بيونتيك/فايز أو موديرنا ضد مرض كوفيد -19 للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، أعلنت ذلك وكالة الأدوية الأوروبية، في 4 أكتوبر 2021.

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وجاء الإعلان بعد قيام لجنة الأدوية البشرية بالوكالة بتقييم عدة دراسات، والتي أظهرت أن جرعة ثالثة من هذه اللقاحات عززت إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أن الجرعة المعززة يجب إعطاؤها بعد 28 يوما على الأقل من تلقي الجرعة الثانية للقاح.

وأضافت الوكالة أنه يمكن إعطاء جرعة معززة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر والذين لا يعانون من ضعف الجهاز المناعي بعد ستة شهور على الأقل من الجرعة الثانية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه لم يعرف بعد حدوث التهاب بالقلب أو آثار جانبية نادرة للغاية عقب إعطاء جرعات معززة، مضيفة أنه يجري الآن رصد ذلك بشكل وثيق.

وتابعت الوكالة أنه مثلما تفعل مع كافة الأدوية، فإنها تواصل مراقبة سلامة وفعالية اللقاحات، كما أشارت إلى أن إعطاء جرعات إضافية من اللقاحات أمر متروك لكل دولة على حدة عضو بالاتحاد الأوروبي.

وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلنت شركة موديرنا، أنّها قدّمت إلى وكالة الأدوية الأميركية بيانات أوّلية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في بيان "يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص"، متعهّداً أن تظلّ شركته "تسبق الفيروس بمسافات".

وأوضح بانسل أنّ شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية قدّمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركاً تلقّوا هذه الجرعة المعزّزة بعد ستّة أشهر من الجرعة الثانية.

ولفتت موديرنا إلى أن مستويات الأجسام المضادّة التي تكافح الفيروس "ضعفت بشكل ملحوظ" بعد "قرابة ستّة أشهر" من الجرعة الثانية.