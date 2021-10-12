"الحكير" توقع خطاب نوايا غير ملزم لبيع 66.7% من "بيلي بيز" الأميركية

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز وشركاه "الحكير" عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع "شركة نيو كو" كطرف مشترٍ بشأن احتمالية قيام الحكير ببيع 66.67% من رأسمال "شركة بيلي بيز المحدودة " "بيلي بيز" المملوكة بنسبة 100% من قبل شركة "ريتيل غروب الأميركية المحدودة"، شركة تابعة بالكامل لشركة "الحكير".

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شركة "ريتيل غروب الأميركية المحدودة" تعمل في قطاع الترفيه ولديها حقوق امتياز "بيلي بيز"، مركز ترفيهي داخلي للأطفال، وتدير 13 موقعًا حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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يمثل المشتري مجموعة من المتخصصين في قطاع الترفيه من ذوي الخبرة في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

من المتوقع أن الاتفاقية النهائية للبيع المحتمل ستشمل مزيجا من النقد وسداد الديون المستحقة على الشركة المستهدفة.

وتعتبر عملية البيع المحتملة متوافقة مع استراتيجية "الحكير" بالتخارج من الأسواق والقطاعات غير الأساسية والتركيز على تنويع محفظتها في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات لتصبح الكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في المملكة العربية السعودية وأسواق النمو المختارة.

وذكرت الشركة أن خطاب النوايا يحتوي على التفاصيل الأساسية للدخول في اتفاقية قانونية ومن ثم التوصل إلى اتفاق نهائي بحيث يقوم المشتري بالاستحواذ على 66.67% من بيلي بيز.

ويسري خطاب النوايا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، قابل للتجديد بموافقة الطرفين بموجب إشعار خطي، ويجوز أيضاً لكل طرف إنهاء خطاب النوايا بموجب إشعار خطي.

وأشارت إلى أن عملية البيع ستتضمن إجراء الفحص النافي للجهالة الذي سيحدد الأثر المالي لهذه العملية في قوائم الحكير المالية.