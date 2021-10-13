.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"العقارية السعودية": إحالة المتبقي من قرض صندوق الاستثمارات إلى وزارة المالية

  • الخط
الشركة العقارية السعودية
شعار الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية السعودية": إحالة المتبقي من قرض صندوق الاستثمارات إلى وزارة المالية

البالغ نحو 1.307 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها خطابا من صندوق الاستثمارات العامة يفيد بإبرام اتفاقية حوالة بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية في السعودية لغرض إحالة الرصيد المتبقي من قرض الصندوق والبالغ نحو 1.307 مليار ريال، وما يتعلق به من حقوق والتزامات إلى وزارة المالية، وطلب الموافقة على نفاذ الحوالة.

ويأتي اتفاق الصندوق مع وزارة المالية بعد موافقته خلال العام الماضي على جدولته قرض الشركة العقارية السعودية.

وكانت الشركة العقارية السعودية، قد أعلنت في مطلع يوليو 2020، عن تعديل اتفاقية القرض المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 مع صندوق الاستثمارات العامة، لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

بوتين: روسيا مستعدة لبحث تحرك إضافي بشأن سوق الغاز طاقة أوبك بلس بوتين: روسيا مستعدة لبحث تحرك إضافي بشأن سوق الغاز

وأشارت في بيان سابق، إلى أنه تم تعديل قيمة التمويل من 1.5 مليار ريال، إلى نحو 1.307 مليار ريال.

كما أن مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 9 سنوات و6 أشهر مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط مطلع يناير 2022، مقارنة بمدة السداد السابقة وهي 10 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط مطلع يناير 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي رهن عقاري وسند لأمر.

وقالت العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة
قبل أن تذهب
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
اكتشف المزيد