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ارتفاع أرباح JPMorgan Chase بـ 24% لـ 11.7 مليار دولار

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Britain may have to delay Brexit talks in the absence of a majority for Prime Minister Theresa May’s Conservative Party, JPMorgan said on Friday. (AFP)
JPMorgan Chase
بنوك

ارتفاع أرباح JPMorgan Chase بـ 24% لـ 11.7 مليار دولار

الأرباح تشتمل على 2.1 مليار دولار مسترجعة من مخصصات التعثر

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح JPMorgan Chase بنسبة 24% في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 11.7 مليار دولار.

جاء ارتفاع الأرباح الفصلية مع تحسن آفاق الاقتصاد التي سمحت بدورها بشمل مبلغ 2.1 مليار دولار كان قد جنبه البنك خلال الجائحة لمواجهة خطر موجة من التعثر في سداد القروض.

من جانبه، أشاد Jamie Dimon الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase بالنتائج القوية للبنك التي أتت في ظل تحسن نمو الاقتصاد على الرغم من تداعيات فيروس دلتا وغيرها من المتحورات.

كان البنك أعلن في يوليو من العام الماضي تجنيب احتياطيات بحوالي 10.5 مليار دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل للقروض في أعقاب جائحة كوفيد-19، إذ أعلن أكبر بنك أميركي عن انخفاض الأرباح في الربع الثاني 51 %، وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعا.

وهبط صافي ربح البنك إلى 4.69 مليار دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 دولار للسهم.

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