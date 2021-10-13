مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة

حددت شركة أبل Apple يوم الأثنين المقبل، موعدا لمؤتمر جديد خطف الأضواء من جديد في عام الأجهزة الذكية، سيكون متوقعا خلاله الكشف عن أجهزة ماك الجديدة وأبرزها الإصدار الجديد المنتظر من ماك بوك برو بالمعالج الجديد من تصنيعها Apple Silicon، إضافة للجيل الثالث من سماعات الأذن اللاسلكية ايربودز AirPods.

المؤتمر المرتقب عبر المنصات الإلكترونية سيكون عند الثامنة مساء بتوقيت السعودية، نظرا للدواعي التي فرضها تفشي الوباء منذ العام الماضي 2020 للمشاهدة من مختلف الأجهزة، وذلك عبر قناة أبل على يوتيوب.

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نشر مسؤول التسويق في أبل جريج جوسوياك مقطع فيديو جديد للترويج لمؤتمر الشركة الجديدة منوها إلى عنوان المؤتمر Unleashed.

يأتي عنوان المؤتمر بإشارة للسرعة الكبيرة التي سيوفرها المعالج الذي ستعمل به أجهزة ماك الجديدة.

سيكون نجم المؤتمر الإصدار الثاني من معالج أبل لأجهزة ماك M1X، مع جهازين جديدين من أجهزة ما أحدهما ماك بوك برو جديد بشاشة Mini LED مثل ايباد برو 2021، إضافة لجهاز ماك ميني جديد بتصميم أفضل وأداء أقوى.

وربما يحمل الجهاز الجديد بحسب التسريبات الأولية، منافذ أكثر من الإصدارات السابقة، من بينها منفذين Thunderbolt / USB 4 ومنفذين USB Type-A.

كما يتوقع أن تعلن أبل عن MacBook Pro بشاشة 14 و16 بوصة بتقنية Mini Led وحواف أصغر، مع عدم وجود شعار آبل أسفل الشاشة على غرار أجهزة آيماك 2021.

من المرتقب أن يتوفر الإصدار الرئيسي بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزينية 512 جيجابايت.

يذكر أن أبل كانت أقامت مؤتمرا في وقت سابق من سبتمبر الماضي 2021، كشفت خلاله عن سلسلة هواتف ايفون 13 الجديدة، والتي شملت 4 هواتف آيفون جديدة تحمل نفس تصميم الجيل السابق، لكنها تقدم تحسينات على الأداء والكاميرا والبطارية.