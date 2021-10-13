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سناب شات: نعلم بوجود مشاكل فنية في تطبيقنا ونعمل على حلها

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فيسبوك - سناب شات
سناب شات
تكنولوجيا

سناب شات: نعلم بوجود مشاكل فنية في تطبيقنا ونعمل على حلها

لم يذكر التطبيق عبر حسابه على تويتر أي تفاصيل أخرى

دبي - العربية.نت

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قال تطبيق سناب شات اليوم الأربعاء، إنه على علم بوجود مشاكل في استخدامه حاليا، وإنه جارٍ العمل على حلها.

ولم يذكر التطبيق عبر حسابه على تويتر أي تفاصيل أخرى.

يُظهر موقع DownDetector الإلكتروني الخاص بمراقبة المشكلات في الوقت الفعلي وانقطاع التيار حدوث ارتفاع مفاجئ في التقارير التي تفيد بأن تطبيق سناب شات قد وجه مشكلات في الوصول إلى خدماته مع إبلاغ حوالي 30.000 مستخدم عن وجود مشكلات.

وقال التطبيق إنه "يبحث في الأمر".

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جاء ذلك في أعقاب تعطل كبير أثر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستغرام.

وقالت شركة فيسبوك، التي تمتلك جميع المنصات الثلاث، إن الخلل نتج عن خطأ أثناء مهمة صيانة روتينية و"ليس بسبب نشاط ضار".

وتكررت الأعطال في فيسبوك أو أي من التطبيقات التابعة للشركة مؤخرا سواء واتساب أو إنستغرام. كان آخر هذه الأعطال ما اعترفت به الشركة الجمعة الماضية من أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات في الولوج لتطبيقاتها وخدماتها.

ولم يتمكن بعض المستخدمين الجمعة الماضية، من تحميل حساباتهم على إنستغرام، بينما أخفق آخرون في إرسال رسائل عبر ماسنجر فيسبوك.

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