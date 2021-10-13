سيتي مستشار لـ"سي دي سي" في استثماراتها مع موانئ دبي العالمية بإفريقيا

قال مصدران إن سي.دي.سي غروب البريطانية لتمويل التنمية عينت سيتي ليقدم لها المشورة بشأن استثمارات في البنية التحتية للخدمات اللوجستية تصل إلى 1.72 مليار دولار في إفريقيا بالاشتراك مع موانئ دبي العالمية.

ذكرت سي.دي.سي هذا الأسبوع أن الاستثمارات ستركز في البداية على توسيع الموانئ التي تديرها دبي العالمية في العين السخنة بمصر وداكار بالسنغال وبربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

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وتعهدت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي باستثمار مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة في حين تعتزم المجموعة البريطانية استثمار 320 مليون دولار وقد تستثمر ما يصل إلى 400 مليون دولار إضافية.

وإلى جانب الموانئ، تخطط الشراكة للاستثمار أيضا في البنية التحتية مثل مستودعات الحاويات والمجمعات التجارية.

وستملك سي.دي.سي، المملوكة للحكومة البريطانية، حصص أقلية في الموانئ الثلاث فيما ستسلم موانئ دبي العالمية بعض الأسهم في كل منها.