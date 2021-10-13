"الخليج للتدريب" تفصل نشاط "مراكز الاتصال سمارت لينك" كشركة مستقلة

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن موافقة مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، بالموافقة على فصل أحد أنشطتها التابعة وهو نشاط مراكز الاتصال سمارت لينك، عن الشركة كشركة مستقلة وذلك بعد أخذ جميع الإجراءات والموافقات الرسمية من الجهات المختصة والمرخصة لذلك.

وقالت "الخليج للتدريب" في بيان على "تداول السعودية"، إن الشركة المستقلة يتمثل نشاطها بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز الاتصال المتكاملة، شاملة خدمات مراكز الاتصال المزودة داخليا أو خارجيا بالإنابة عن العميل.

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وأضافت أنها تعمل في حلول تأسيس وتوريد وتركيب وإدارة ومراقبة وضبط أداء مراكز الاتصال للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.