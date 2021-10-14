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"مبادلة للاستثمار" تستحوذ على شركة مالكة لامتيازات تاكو بيل في أميركا

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مبادلة
أبوظبي

"مبادلة للاستثمار" تستحوذ على شركة مالكة لامتيازات تاكو بيل في أميركا

"كيه-إم.إيه.سي" تدير أكثر من 300 من مطاعم تاكو بيل

دبي – رويترز

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أفاد بيان اليوم الخميس، بأن وحدة مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، استحوذت على واحد من أكبر أصحاب الامتيازات التجارية لتاكو بيل كورب في الولايات المتحدة.

وقالت الوحدة في البيان، إن مبادلة كابيتال، وهي وحدة لإدارة الأصول، اشترت كيه-إم.إيه.سي من صندوق لي إكويتي بارتنرز.

وأضافت أن "كيه-إم.إيه.سي" تدير أكثر من 300 من مطاعم تاكو بيل، معظمها في الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة.

وقدم بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس المشورة لمبادلة كابيتال، فيما قدم بنك أوف أميركا ونورث بوينت المشورة للشركة البائعة.

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