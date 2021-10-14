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 السعودية ترسي عقوداً بـ 2.482 مليار ريال ضمن أولى مراحل "المسار الرياضي"

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المسار الرياضي
مشروع المسار الرياضي
عقارات السعودية

السعودية ترسي عقوداً بـ 2.482 مليار ريال ضمن أولى مراحل "المسار الرياضي"

العقود تشمل تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية في 4 مناطق

دبي - العربية.نت

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أعلنت مؤسسة المسار الرياضي، إرساء عقود بقيمة 2.482 مليار ريال على عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي في مدينة الرياض.

وقالت المؤسسة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن ترسية العقود تأتي بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية.

وذكرت أن العقود تشمل تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية في منطقة وادي حنيفة وجسر الدراجات ومنطقة الفنون ومنطقة الـ promenade.

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ويمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كم على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، مما يتيح للعديد من سكان الرياض والمناطق المحيطة بالمشروع سهولة الوصول خلال 15 دقيقة باستخدام الدراجة أو المشي في 30 دقيقة.

وفي مارس 2019، أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز 4 مشاريع نوعية كبرى في الرياض وهي "حديقة الملك سلمان" و"المسار الرياضي" و"الرياض الخضراء" و"الرياض آرت" بقيمة إجمالية بلغت 86 مليار ريال.

ويضم المسار أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، ويتكون من 135 كلم لمسارات الدرجات للمحترفين، و85 كلم للدرجات للهواة، و123 كلم لمسارات الخيول، بالإضافة إلى ممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، ومحطات واستراحات لمرتادي المسار.

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