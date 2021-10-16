مصادر للعربية.نت: "أبوظبي للاستثمار" أقرب للفوز بأصول "يونيليفر" للشاي

يقترب جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالإمارة، من حسم صفقة استحواذ على أصول الشاي التابعة لشركة "يونيليفر" البريطانية في صفقة ينتظر أن يبلغ قوامها نحو 7 مليارات دولار مع دخول الصفقة لمرحلة الحسم في غضون الفترة القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر للعربية.نت.

وأضافت المصادر، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها لسرية الأمر، أن المنافسة للاستحواذ على الأصل والذي يتضمن علامات تجارية شهيرة على غرار "ليبتون"، وصلت إلى مراحلها النهائية مع توقعات بحسم الفائز بالصفقة قبيل نهاية العام الجاري.

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وتابعت المصادر"هناك منافسة مشتعلة متوقعة بين صندوق الاستثمار المباشر CVC Capital ومجموعة كارلايل الأميركية المتخصصة في إدارة الأصول وشركة سفنسن البريطانية، بالإضافة إلى جهاز أبوظبي...قد نرى أيضا تحالفات بين أي من تلك الأسماء للفوز بالصفقة".

وفي يونيو /حزيران قبل الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن جهاز أبوظبي للاستثمار في مفاوضات مع شركة "سفنسن" بشأن تقديم عرض استحواذ محتمل للصفقة.

صندوق الاستثمار المباشر CVC Capital والذي يتبارى للفوز بالصفقة يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له وتبلغ حجم الأصول المدارة بواسطته نحو 117 مليار دولار، بحسب الموقع الرسمي للصندوق على منصة "لينكد إن".

أضافت المصادر أن حجم الدين في الصفقة المزمع تنفيذها قد يصل إلى ما يربو على 4 مليارات دولار وهو ما يجعلها أحد أكبر صفقات الاستحواذ المشبعة بالدين، والتي يجري تنفيذها خلال العام الجاري حال التوصل إلى اتفاق.

تابعت المصادر أن تمويل الصفقة كان مخططاً له يقتسم السيولة بين الملكية والدين ولكن أوضاع التمويل التفضيلية بالسوق في الوقت الحالي دفعت إلى إمكانية رفع نسبة الدين في الصفقة.

اختتمت المصادر "الجولة الجديدة من تقديم العروض قد تحدث في وقت لاحق من نهاية الشهر الجاري أو بحل منتصف الشهر المقبل... والسباق على أشده ومن الممكن أن تظهر تحالفات للفوز بالصفقة".