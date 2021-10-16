.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصادر للعربية.نت: "أبوظبي للاستثمار" أقرب للفوز بأصول "يونيليفر" للشاي

  • الخط
جهاز أبوظبي للاستثمار مناسبة
جهاز أبوظبي للاستثمار
شركات

مصادر للعربية.نت: "أبوظبي للاستثمار" أقرب للفوز بأصول "يونيليفر" للشاي

تقدر أصول الشاي التابعة لشركة "يونيليفر" البريطانية بحوالي 7 مليارات دولار

لندن - محمود صالح

نشر في: آخر تحديث:

يقترب جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالإمارة، من حسم صفقة استحواذ على أصول الشاي التابعة لشركة "يونيليفر" البريطانية في صفقة ينتظر أن يبلغ قوامها نحو 7 مليارات دولار مع دخول الصفقة لمرحلة الحسم في غضون الفترة القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر للعربية.نت.

وأضافت المصادر، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها لسرية الأمر، أن المنافسة للاستحواذ على الأصل والذي يتضمن علامات تجارية شهيرة على غرار "ليبتون"، وصلت إلى مراحلها النهائية مع توقعات بحسم الفائز بالصفقة قبيل نهاية العام الجاري.

وتابعت المصادر"هناك منافسة مشتعلة متوقعة بين صندوق الاستثمار المباشر CVC Capital ومجموعة كارلايل الأميركية المتخصصة في إدارة الأصول وشركة سفنسن البريطانية، بالإضافة إلى جهاز أبوظبي...قد نرى أيضا تحالفات بين أي من تلك الأسماء للفوز بالصفقة".

وفي يونيو /حزيران قبل الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن جهاز أبوظبي للاستثمار في مفاوضات مع شركة "سفنسن" بشأن تقديم عرض استحواذ محتمل للصفقة.

السعودية.. أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء اقتصاد السعودية السعودية.. أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

صندوق الاستثمار المباشر CVC Capital والذي يتبارى للفوز بالصفقة يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له وتبلغ حجم الأصول المدارة بواسطته نحو 117 مليار دولار، بحسب الموقع الرسمي للصندوق على منصة "لينكد إن".

أضافت المصادر أن حجم الدين في الصفقة المزمع تنفيذها قد يصل إلى ما يربو على 4 مليارات دولار وهو ما يجعلها أحد أكبر صفقات الاستحواذ المشبعة بالدين، والتي يجري تنفيذها خلال العام الجاري حال التوصل إلى اتفاق.

تابعت المصادر أن تمويل الصفقة كان مخططاً له يقتسم السيولة بين الملكية والدين ولكن أوضاع التمويل التفضيلية بالسوق في الوقت الحالي دفعت إلى إمكانية رفع نسبة الدين في الصفقة.

اختتمت المصادر "الجولة الجديدة من تقديم العروض قد تحدث في وقت لاحق من نهاية الشهر الجاري أو بحل منتصف الشهر المقبل... والسباق على أشده ومن الممكن أن تظهر تحالفات للفوز بالصفقة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن
بدا خائفاً.. فيديو مريب للمتحدث باسم ضحايا انفجار بيروت بدا خائفاً.. فيديو مريب للمتحدث باسم ضحايا انفجار بيروت
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر
وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي
قبل أن تذهب
تعرف على الفائزين بمسابقة هاكثون "إنسان" السعودية للابتكار
تعرف على الفائزين بمسابقة هاكثون "إنسان" السعودية للابتكار
اكتشف المزيد