الدريس للعربية: نستهدف استئجار 1000 محطة وقود جديدة بحلول 2025

أكد المهندس عبد المحسن الدريس، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، مواصلة العمل على مستهدفات الشركة استئجار 1000 محطة وقود لمدد طويلة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة، بواقع 100 محطة في كل سنة.

وأشار الدريس في مقابلة مع "العربية" إلى تكلفة الإيجار للمحطة الواحدة، بما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين ريال بشكل تقديري، والشركة تعول على مبيعات الوقود بشكل أكبر عبر الاستئجار.

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وأوضح أن قطاع النقليات يمثل نسبة 4% في المبيعات و9% في الربحية، مشيرا إلى زيادة أسعار النقل بنسب تفوق 20%. وبحسب الدريس تخطت مبيعات النقل 240 مليون ريال، وهي تعبر عن حصيلة عمليات النقل الداخلي في المملكة.

وأضاف أن لدى الشركة 614 محطة، بجانب زيادة في أسطول النقل بواقع 24 شاحنة جرى توريدها من عقد إجمالي 200 شاحنة، موضحا أن عدد الشاحنات في الوقت الحالي 1253 شاحنة.

وبشأن محفظة الشركة في السوق المالية السعودية، قال الدريس إنها شهدت "ارتفاعات معقولة، وحجمها في حدود الـ 100 مليون ريال، ونقيم الوضع بشأن الوقت المناسب لزيادتها".

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28.45% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 47.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 36.9 مليون ريال صافي الأرباح في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 31.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 36 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.