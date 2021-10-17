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بن داود للعربية: فروعنا بمكة والمدينة تشكل 14% من الإيرادات قبل الجائحة

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شركات

بن داود للعربية: فروعنا بمكة والمدينة تشكل 14% من الإيرادات قبل الجائحة

إزالة الإجراءات سيعزز البرامج التسويقية ويحسن أداء المبيعات

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد بن داود، في مقابلة مع "العربية" أن لدى الشركة 10 فروع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن 8 من هذه الفروع تبدو أكثر تأثراً بتخفيف إجراءات الوقاية من جائحة كورونا للمصلين والمعتمرين والحجاج.

وأضاف بن داود أنه بعد إعلان تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة، فإن فروع الشركة في مختلف مناطق المملكة، وفي مكة والمدينة شهدت تحسنا وستشهد المزيد من التحسن في الأداء.

برامج تسويقية

وكشف أن مساهمة فروع الشركة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كانت تشكل نسبة أعلى من 14% من إجمالي الإيرادات قبل الجائحة.

وأوضح أن برامج الشركة التسويقية ستستفيد من إزالة الإجراءات الحالية تجاه الجائحة، بما يعزز البرامج التسويقية بما يضيف على المبيعات وتحسن الأداء.

وأشار إلى زيادة عدد المصلين بما انعكس بشكل إيجابي على أداء الفروع ذات العلاقة المباشرة مع المناطق المركزية الخاصة بالمعتمرين والحجاج والمصلين بالحرمين الشريفين.

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وأشار إلى تحديات عام 2020 بوجود هلع لدى المتسوقين، ثم انتهت الحاجة لتخزين المواد، وفهم كيفية التعامل مع الجائحة، وبالتزامن مع إجازة المدارس وموسم رمضان، وكلها عوامل أثرت على طبيعة العمل خلال الربعين الأول والثاني، معبرا عن تفاؤله بعودة المدارس وتخفيف الإجراءات الاحترازية بما يكون له نتائج إيجابية على عمليات الشركة.

وبالنسبة لسلاسل الإمداد، قال بن داود بأن الوضع مطمئن جداً، ونعمل مع جهات الاختصاص لتوفير مختلف السلع والبضائع الرئيسية ونتعامل مع الموضوعات المؤثرة على التكاليف ولا يوجد ما يدعو للقلق، بخاصة مع الاعتماد على السوق المحلي في كثير من المنتجات.

كانت شركة بن داود القابضة، أعلنت زيادة إيجابية متوقعة في عمليات الشركة بعد إعلان الجهات المختصة عن تخفيف عدد من القيود الاحترازية بعد الانخفاض الملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات التحصين في المملكة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودي"، أن عمليات الشركة تتأثر إيجاباً بالبدء في استقبال المعتمرين بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بكامل الطاقة الاستيعابية لمن أكملوا جرعات اللقاح، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

وأضافت أنه على الرغم من صعوبة تقدير حجم التأثير في الوقت الحالي، إلا أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعودة المتوقعة للمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على النتائج المالية للشركة في الربع القادم.

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