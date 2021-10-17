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شركة تابعة للكثيري تبدأ تصنيع الخرسانة الجاهزة في ديسمبر المقبل

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الكثيري القابضة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

شركة تابعة للكثيري تبدأ تصنيع الخرسانة الجاهزة في ديسمبر المقبل

تخصيص قطعة أرض لشركة اليان للصناعة لبناء مصنع الخرسانة الجاهزة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الأحد، عن قيام المطور العقاري شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده بتخصيص أرض مساحتها 7 آلاف متر مربع لصالح شركة اليان للصناعة التابعة لشركة الكثيري القابضة؛ لإنشاء محطة لتصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة بمشروع ضاحية الجوان، مرسية "المرحلة الثانية"، النرجس فيو.

ومن المتوقع أن تبدأ اليان للصناعة إنتاجها من المحطة مع بداية شهر ديسمبر 2021م، وسيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينه.

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