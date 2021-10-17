صافولا تعلن اكتمال إجراءات استحواذها على بايارا القابضة

أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأحد، عن انتهاء شركتها الفرعية شركة صافولا للأغذية من إجراءات الاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة، وذلك بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ.

وأوضحت أنه تم الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بايارا القابضة المحدودة، بقيمة 975 مليون ريال سعودي، وتم دفع القيمة نقدا.

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وذكرت أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن ينعكس ويظهر على النتائج المالية للمجموعة اعتباراً من الربع الرابع من العام 2021.