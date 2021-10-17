.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صافولا تعلن اكتمال إجراءات استحواذها على بايارا القابضة

  • الخط
مجموعة صافولا
مجموعة صافولا
سوق السعودية

صافولا تعلن اكتمال إجراءات استحواذها على بايارا القابضة

بقيمة 975 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأحد، عن انتهاء شركتها الفرعية شركة صافولا للأغذية من إجراءات الاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة، وذلك بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ.

وأوضحت أنه تم الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بايارا القابضة المحدودة، بقيمة 975 مليون ريال سعودي، وتم دفع القيمة نقدا.

وذكرت أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن ينعكس ويظهر على النتائج المالية للمجموعة اعتباراً من الربع الرابع من العام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا يتم اكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أعراضه بعامين هكذا يتم اكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أعراضه بعامين
أسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف التائه منذ 21 عاماً.. عبر أسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف التائه منذ 21 عاماً.. عبر "فيسبوك"
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا! لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا!
كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي كاظم الساهر يسحر محبيه بعد غياب..  وموقف محرج في دبي
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
قبل أن تذهب
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
اكتشف المزيد