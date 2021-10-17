عودة متاجر "الحكير" للعمل بشكل كامل بعد رفع الإجراءات الاحترازية

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز وشركاه "الحكير"، عن آخر التطورات لعودة عمل سلسلة متاجرها التابعة بشكل كامل في ضوء التوجيهات الحكومية بتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة.

وقالت "الحكير" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عودة العمل تأتي بعد التوجيهات الحكومية الصادرة في 15 أكتوبر الحالي بتخفيف الإجراءات اعتبارا من اليوم.

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وأشارت الشركة إلى عودة عمل جميع متاجرها التابعة ومطاعمها ومقاهيها إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي بكامل طاقتها الاستيعابية، ومع إلغاء اشتراط التباعد الاجتماعي وذلك ابتداءً من التاريخ المذكور.

وأوضحت الشركة أن هذا التطور الإيجابي سيساهم في زيادة عدد العملاء إلى متاجر الحكير ومنافذ الأغذية والمشروبات التابعة لها، مما سيكون له تأثير مالي إيجابي.

وستستمر الحكير بالالتزام بكافة الأنظمة والقرارات الحكومية والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة، والمشتملة حالياً على السماح فقط للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) بالدخول الى متاجرها التابعة.