مواعيد اكتتاب المؤسسات والأفراد في طرح "النايفات"

يبدأ يوم الخميس المُقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لطرح شركة النايفات للتمويل "النايفات"، وذلك لمدة 6 أيام تنتهي في 28 أكتوبر 2021.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد تبدأ يوم الأحد 7 نوفمبر 2021، لمدة يومين حتى نهاية يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.

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سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

وبحسب نشرة الإصدار فإن آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم السبت 13 نوفمبر 2021، بينما يتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في موعد أقصاه يوم الاثنين يوم 15 نوفمبر 2021.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة 100 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد 10 أسهم.

بينما يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للفئات المشاركة 4.999 مليون سهم، إذ يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد 300 ألف سهم.

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 35 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.5 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد خلال فترة لا تتجاوز 13 نوفمبر 2021، علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو 10 أسهم والحد الأقصى لكل مكتتب فرد هو 300 ألف سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 350 مكتتب فرد، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما يحدده المستشار المالي بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين.

وسيتم إعادة فائض الاكتتاب إن وجد إلى المكتتبين الأفراد دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة كما هو محدد في نموذج طلب اكتتاب الأفراد، وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في يوم السبت 13 نوفمبر 2021، ورد الفائض إن وجد في موعد أقصاه يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021.

وعينت "النايفات" شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومتعهداً رئيسياً للتغطية فيما يتعلق بأسهم الطرح، وعينت شركتي السعودي الفرنسي كابيتال وجي آي بي كابيتال كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية المشاركون.

ويشار إلى الثلاث شركات معاً بأنهم "مديري سجل الاكتتاب"، وعينت البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي كجهات مستلمة.

يشار إلى أن محفظة شركة النايفات للتمويل تضم أكثر من 44 ألف عميل كما في الربع الأول من العام 2021، وتعد النايفات أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لإصدار البطاقات الائتمانية.

وتأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002 برأسمال قدره 10 ملايين ريال، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ريال، وتبلغ حصتها السوقية في سوق تمويل الأفراد 18% كما في الربع الأول من 2021.2

حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 5 أبريل 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 35 مليون سهم عادي تمثل 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

نشرة إصدار النايفات للتمويل اضغط هنا