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"المتحدة للتأمين" تعتزم زيادة رأسمالها 300 مليون ريال بأسهم حقوق أولوية 

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المتحدة للتأمين التعاوني
شعار الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"المتحدة للتأمين" تعتزم زيادة رأسمالها 300 مليون ريال بأسهم حقوق أولوية

لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 300 مليون ريال.

وأضافت أن أسباب الزيادة هي دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وذكرت الشركة إنها عينت مجموعة بي إم جي المالية كمستشار مالي وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وتنتظر موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية على التوصية.

يذكر أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 400 مليون ريال موزعاً على 40 مليون سهم.

في بيان منفصل، أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل، خالد بكر عالم من منصبه وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2021، على أن تسري الاستقالة من 14 أكتوبر 2021 ويعود سبب الاستقالة إلى أمور شخصية.

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