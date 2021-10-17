"المراكز العربية": تخفيف الإجراءات الاحترازية سينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال

أعلنت شركة المراكز العربية، عن عودة عمل جميع مراكزها التجارية وكذلك كافة الأنشطة التجارية داخلها بدون أي استثناء للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ومع إلغاء اشتراط التباعد الاجتماعي وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وفقاً للتوجيه الحكومي بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك سيسهم في زيادة أعداد زوار ومرتادي مراكز الشركة التجارية، مما سينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال.

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وأضافت أن المراكز ستستمر بالالتزام بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة، والمشتملة حالياً على السماح فقط للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) بالدخول لمراكزها التجارية.

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.