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"بالم هيلز" تصدر سندات توريق بـ 1.1 مليار جنيه مع "ثروة"

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"بالم هيلز" تصدر سندات توريق بـ 1.1 مليار جنيه مع "ثروة"

تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير على قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ 1.1 مليار جنيه مع شركة ثروة للتوريق.

أفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية الأحد، أن المجلس فوض رئيسه منفردا أو كلا من علي ثابت سيد فرغلي والمهندس عمرو حسن مصطفى محفوظ مجتمعين في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك.

ويشمل التفويض عمليات مثل تحويل محفظة الحقوق المالية الآجلة وعقد الخدمة والتحصيل.

كما شملت صلاحيات التفويض عمليات التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الآجلة من "بالم هيلز" إلى "ثروة للتوريق" بقيمة 1.1 مليار جنيه وكذلك التوقيع على كافة المستندات المرتبطة بذلك.

كانت القوائم المالية المجمعة لشركة "بالم هيلز" للتعمير، أظهرت ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت أنها تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 495.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل صافي ربح بلغ نحو 282.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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