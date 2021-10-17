"بن داود" تتوقع تأثيراً إيجابياً كبيراً لعودة المعتمرين على النتائج المالية

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن زيادة إيجابية متوقعة في عمليات الشركة بعد إعلان الجهات المختصة عن تخفيف عدد من القيود الاحترازية بعد الانخفاض الملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات التحصين في المملكة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودي"، أن عمليات الشركة تتأثر إيجاباً بالبدء في استقبال المعتمرين بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بكامل الطاقة الاستيعابية لمن أكملوا جرعات اللقاح، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

مادة اعلانية

وأضافت أنه على الرغم من صعوبة تقدير حجم التأثير في الوقت الحالي، إلا أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعودة المتوقعة للمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على النتائج المالية للشركة في الربع القادم.

وأشارت إلى أنها تمتلك الشركة 8 متاجر في المنطقة المركزية بالحرمين الشريفين تخدم الحجاج والمعتمرين.

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.