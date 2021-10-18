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"مجموعة الحكير" تعيد تشغيل صالات الحفلات وجميع المرافق الفندقية بكامل طاقتها

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مجموعة الحكير
مجموعة الحكير
سوق السعودية

"مجموعة الحكير" تعيد تشغيل صالات الحفلات وجميع المرافق الفندقية بكامل طاقتها

وبدون تقييد للعدد

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن عودة تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وجميع المرافق الفندقية بكامل الطاقة الاستيعابية وبدون تقييد للعدد، وذلك في ضوء التوجيهات الحكومية بتخفيف الإجراءات الاحترازية للمملكة.

وقالت "مجموعة الحكير"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها مستمرة في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في منشآتها وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية.

وبدأت المملكة العربية السعودية يوم أمس الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وتضمن الإجراءات إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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