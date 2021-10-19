أوراسكوم كونستراكشون تدرس الاستحواذ على 3 شركات مملوكة لعائلة ساويرس

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون، في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مبدأ دراسة الشركة للاستحواذ المحتمل، من خلال شركاتها التابعة، على نسب مساهمة بحد أقصى 100% من أسهم رأسمال أوراسكوم التجارية والوطنية للمعدات وشركة أوراسكوم – أنسي وشركاه منطقة حرة (شركة تضامن).

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات المستهدفة مملوكة حاليا بالكامل لصالح ورثة المهندس أنسي ساويرس وهم ذاتهم المساهمون الرئيسيون بالشركة.

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وتضمنت قرارات المجلس الموافقة تعيين شركة إتش إل بي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتقديم تقرير مالي مستقل.

وأوضحت أن شركة إتش إل بي للاستشارات تتولى تقييم وإعداد دراسة عن القيمة العادلة لسعر أسهم كل من شركة أوراسكوم التجارية والشركة الوطنية للمعدات وشركة أوراسكوم – أنسي ساويرس منطقة حرة ( شركة تضامن) بغرض الاستحواذ عليهم.

ووفقا للبيان، سيتيح هذا الاستحواذ لشركة أوراسكوم للإنشاءات توسيع تواجدها في قطاع الخدمات.

وأشارت إلى أن الشركة المستهدفة تعد الوكيل الوحيد في جمهورية مصر العربية لكبرى الشركات العالمية في عدد من المجالات كمعدات البناء والمعدات البحرية والسكك الحديدية والآلات الزراعية.

وقالت إنه في حالة اعتماد مجلس الإدارة ونظرا لأن الشركة المستهدفة مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس، فإن الاستحواذ المحتمل سيخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي من خلاله ستمتنع عائلة ساويرس عن التصويت.

وحددت الخطوات التي ستتبعها العملية وهي، تكليف مستشار مالي مستقل IFA لتقييم الشركة المستهدفة (هذه الخطوة مكتملة)، وبمجرد اكتمال تقرير IFA، تقوم KPMG كمدقق حسابات الشركة بمراجعة وتأكيد تقرير IFA، وستقوم إدارة الشركة بمراجعة التقارير وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.

وفي حال موافقة مجلس الإدارة على الصفقة، سيتم دعوة المساهمين أعضاء الجمعية العامة غير العادية وفقا للوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تعقد الجمعية العمومية غير العادية حيث يقوم المساهمون بالتصويت على الصفقة.