"دبي للاستثمار" توقع اتفاق مشروع سياحي في رأس الخيمة بمليار درهم

وقعت شركة دبي للاستثمار اتفاقية مع شركة مرجان للتطوير العقاري في رأس الخيمة للحصول على قطعة أرض لإنشاء مشروع بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار).

ويقع المشروع الجديد على جزيرة الإطلالات في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، ولم توفر الشركة معلومات عن تمويل المشروع أو تاريخ الانتهاء من المشروع.

مادة اعلانية

وقالت دبي للاستثمار في بيان، على سوق دبي المالي، إن المشروع سيشتمل على منتجع شاطئي وشقق وفلل شاطئية، إلى جانب الأبنية السكنية والمتاجر والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الترفيهية على الواجهة المائية.

ويتوافق المشروع مع توجه دبي للاستثمار لتعزيز محفظتها العقارية عبر إضافة المزيد من مشاريع الضيافة.

وكان سهم شركة دبي للاستثمار قد ارتفع بنسبة 2.5% في تداولات يوم أمس.