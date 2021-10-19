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عملاق هواتف صينية سيبدأ إنتاج سيارات كهربائية بكميات كبيرة

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شاومي Xiaomi
شاومي
سيارات كهربائية

عملاق هواتف صينية سيبدأ إنتاج سيارات كهربائية بكميات كبيرة

شاومي ملتزم باستثمار 10 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية

شنغهاي – رويترز

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نقل متحدث باسم شاومي كورب، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي لي جون، أن شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ستنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة في النصف الأول من 2024.

كانت وسائل إعلام محلية هي أول من أورد تلك التصريحات التي جاءت خلال فعالية للمستثمرين وأكدتها الشركة لاحقا.

كما نشر تشانغ تسي يوان مدير قسم التسويق العالمي في شاومي تلك الأنباء عبر حسابه الرسمي على ويبو.

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يمثل هذا الموعد الهدف الكبير التالي لقسم السيارات الكهربائية الوليد في الشركة، والذي أعلنت عنه شاومي رسميا في وقت سابق من العام الجاري.

وقفز سهم شاومي 5.4% إلى 22.50 دولار هونغ كونغ، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 مايو/أيار، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

كانت شاومي قد قالت في مارس/آذار إنها ستلتزم باستثمار 10 مليارات دولار في قسم جديد للسيارات الكهربائية على مدى السنوات العشر المقبلة. وأكملت الشركة التسجيل التجاري لوحدتها الكهربائية في أواخر أغسطس/آب.

وكثفت الشركة عمليات التوظيف بالوحدة، غير أنها لم تكشف بعد عما إذا كانت ستنتج السيارات بشكل مستقل أو من خلال شراكة مع شركة تصنيع سيارات قائمة.

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