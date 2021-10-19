مدير "ثقة" للعربية: نستهدف التوسع للوصول لـ 50 دولة نهاية 2023

أكد أيمن عبدالله الفلاج، المدير التنفيذي لشركة "ثقة" السعودية المختصة بالحلول التقنية، أن الاتفاقيات التي وقّعتها الشركة ستنعكس إيجابا على المستهلك النهائي والمستثمر في المنطقة.

وأشار الفلاج في مقابلة "العربية" على هامش معرض "جايتكس" بدبي إلى أن الشركة تستهدف التوسع والوصول إلى 50 دولة نهاية 2023.

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وأوضح أن شركة "ثقة" وقعت اتفاقيات مع جهات حكومية ستنعكس إيجابا على المستهلك النهائي.

ووصف الشركة بأنها قائد في قطاع التقنية في المنطقة، وستواصل العمل على التوسعات التي تؤثر على مستوى الشركة وتعززه.

وتوقع أن تغير الاتفاقيات المبرمة شكل الخدمات والمنتجات، موضحاً أن الشركة حاليا تتواجد في حوالي 21 دولة.