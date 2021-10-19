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مصر.. صادرات "حديد عز" تتجاوز مليار دولار في 9 أشهر

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حديد عز مصر
حديد عز مصر
البورصة المصرية

مصر.. صادرات "حديد عز" تتجاوز مليار دولار في 9 أشهر

30.42 مليار جنيه مبيعات الشركة في النصف الأول من 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة حديد عز، تحقيق صادرات تتجاوز قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار خلال أول 9 أشهر الأولى من 2021.

وقالت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، إن ذلك جاء وفقاً للتدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.013 مليار دولار خلال الفترة طبقاً لشهادة الجهاز.

وأشارت الشركة إلى أن صادرات النصف الأول من العام كانت 598 مليون دولار، أي أن صادرات الربع الثالث بلغت 419 مليون دولار.

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وحققت شركة "حديد عز"، أرباحاً بلغت نحو 2.39 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 2.77 مليار جنيه بالنصف الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 30.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد حققت الشركة 156.23 مليون جنيه أرباحاً، مقابل خسائر بلغت نحو 467.54 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.

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