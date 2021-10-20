.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"جيو بوست" الفرنسية تستحوذ على 20% من "أرامكس" بـ 1.4 مليار درهم

  • الخط
استحواذ

"جيو بوست" الفرنسية تستحوذ على 20% من "أرامكس" بـ 1.4 مليار درهم

في صفقة خاصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قامت شركة "جيو بوست" GeoPost الفرنسية بالاستحواذ على 20% من شركة أرامكس الإماراتية بقيمة 1.4 مليار درهم.

وتمت عملية شراء "جيوبوست" للحصة في أرامكس، اليوم الأربعاء، في سوق دبي المالي، عبر صفقة خاصة في ما يعرف بالصفقات الكبيرة المباشرة.

وشملت الصفقة 295 مليون سهم بسعر 4.77 درهم للسهم الواحد، وفق بيانات سوق دبي المالي.

سهم "إي فاينانس" يقفز 42% مع بدء تداوله في بورصة مصر أسواق المال البورصة المصرية سهم "إي فاينانس" يقفز 42% مع بدء تداوله في بورصة مصر

"جيو بوست" شركة قابضة مملوكة لمجموعة Le Groupe La Poste، وبفضل علاماتها التجارية DPD و Chronopost و SEUR في إسبانيا و BRT في إيطاليا، انتشرت GeoPost / DPDgroup في السوق الدولية، وأصبحت شبكة رائدة في توصيل الطرود في أوروبا.

وهي منظومة قوية تمكن GeoPost / DPDgroup من تسليم 7.5 مليون طرد يوميًا، أي 1.9 مليار طرد في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020، وفق ما اطلعت عليه "العربية نت" من موقع المجموعة الإلكتروني.

من ناحية أخرى، وفي سبتمبر الماضي، قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن شركة "أرامكس" المدرجة بسوق دبي المالي تجري محادثات لشراء شركة التوصيل إم.إن.جي كارجو التركية.

وأضافت المصادر، أن شركة الشحن "أرامكس"، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارجو، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثانٍ إن أرامكس تجري الفحص الفني النافي للجهالة.

وارتفعت إيرادات أرامكس خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 21% لتصل إلى 1.571 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 1.294 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة عن مفاجأة عن "فيتامين د".. يمنع السمنة لهذا السبب!
أميركا تفضح شبكة قرصنة صينية.. أميركا تفضح شبكة قرصنة صينية.. "اخترقوا هواتف حول العالم"
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد