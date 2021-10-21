أرباح أسمنت ينبع تتراجع 55.8% بالربع الثالث إلى 36 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع، بنسبة 55.8% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 36.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 82.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 12.98% مقابل أرباح نحو 41.83 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب، وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تأخر إتمام مشروع تطوير الخط الرابع والذي أدى إلى تراجع الكمية المنتجة من الكلنكر، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وتراجع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 28.76% في التسعة أشهر الأولى من 2021، ليصل إلى 149.69 مليون ريال، مقارنة بنحو 210.12 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.