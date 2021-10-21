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"الرياض للتعمير" ترفع أرباحها 28% في الربع الثالث إلى 70.8 مليون ريال 

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سوق السعودية

"الرياض للتعمير" ترفع أرباحها 28% في الربع الثالث إلى 70.8 مليون ريال

مقابل 55.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الرياض للتعمير، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 28.49% في الربع الثالث من عام 2021، مسجلة 70.8 مليون ريال، مقارنة مع 55.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وسجلت أرباح الشركة انخفاضا بنسبة 50.63% في الربع الثالث من 2021، قياسا على أرباح الربع الثاني من نفس العام البالغة 143.41 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن نمو الأرباح على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير، وكذلك زيادة أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

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وأفادت البيانات بارتفاع أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 124.58% إلى 325.2 مليون ريال، قياسا على 144.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.

وبلغت إيرادات المبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 188مليون ريال بارتفاع يعادل 8% مقارنة بإيرادات المبيعات لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 174.19 مليون ريال.

وبلغت أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة 213.66 مليون ريال في 9 أشهر، بارتفاع 531% على أساس سنوي.

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