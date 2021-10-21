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أرباح "تكوين" تقفز 557% إلى 40.3 مليون ريال في الربع الثالث

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شركة تكوين السعودية
شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"
سوق السعودية

أرباح "تكوين" تقفز 557% إلى 40.3 مليون ريال في الربع الثالث

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 556.68% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 40.34 مليون ريال، مقابل 6.14 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "تكوين" بنسبة 412.45% مقارنة بنحو 7.87 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

وقالت "تكوين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة صافي الربح للربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إيرادات المبيعات وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مصروفات التمويل وزيادة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع 70% من حصة الشركة في شركة ساف وزيادة أرباح شركات زميلة على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق.

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وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 50.47 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بخسائر نحو 2.03 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت "تكوين" أن خسائرها المتراكمة بلغت 269.34 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 28.35% من رأسمالها البالغ 950 مليون ريال.

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